Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" обсуждает покупку Кефрена Тюрама. Гранды Премьер-Лиги готовы побороться за Жоау Невеша. Лукаса Пакету могут дисквалифицировать пожизненно. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал одной из ведущих трансферных целей для клубов из Саудовской Аравии. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" нацелился на оцениваемого в 30 миллионов фунтов вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" ищет нового опорника, считая, что 31-летний Ватару Эндо недостаточно хорош для стартового состава. (Football Insider)



"Ливерпуль" начал переговоры о покупке полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама. (Tutto Juve)



"Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Бавария" готовы сойтись в битве за полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша, чей контракт предусматривает отступные в 102 млн. фунтов. (O Jogo)



"Вольфcбург" стал фаворитом в борьбе за защитника Сеппа Ван ден Берга, который хочет покинуть "Ливерпуль" этим летом. (Daily Mail)



Свои запросы насчет Ван ден Берга сделали различные клубы Бундеслиги и Премьер-Лиги, но Сепп предпочитает остаться в Германии после сезона аренды в "Майнце". (Sky Sport Germany)



Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска может купить у "Манчестер Сити" полузащитника Джеймса Макати, который этот сезон провел в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (Football.London)



"Ньюкасл" предложил 35 млн. фунтов за голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили, который также интересен "Челси". (COPE)



Новый рулевой "Фенербахче" Жозе Моуриньо не будет покупать нападающего Ромелу Лукаку у "Челси". (The Sun)



"Арсенал" открыт к предложениям насчет левого защитника Александра Зинченко, которого сватают в "Баварию". (Football Insider)



"Дженоа" обратился к "Тоттенхэму" насчет приобретения защитника Джеда Спенса. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" откажется от приобретения бразильских игроков Фабрисио Бруно и Луиса Гильерме. (talkSPORT)



"Вест Хэм" близок к покупке Гильерме у "Палмейраса" за 25.5 млн. фунтов. (BBC)



Вингер "Юнайтед" Джейдон Санчо будет настаивать на постоянном трансфере в дортмундскую "Боруссию". (Daily Star)



Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду призвал свой клуб подписать бывшего голкипкера "Юнайтед" Давида Де Хеа. (TBR Football)



Другое



"Арсенал" сделает Микеля Артету самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге с зарплатой даже выше, чем у Хосепа Гвардиолы в "Сити". (Football Insider)



Эрик Тен Хаг ожидает на этой неделе узнать, останется ли он главным тренером "Юнайтед". (Sky Sports)



Стив Купер близок к назначению главным тренером "Лестера". (The Sun)



FA хочет пожизненно дисквалифицировать полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакету. (The Sun)