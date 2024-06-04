У Биссума отняли часы стоимостью четверть миллиона фунтов
Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума подвергся нападению грабителей в Каннах, лишившись дорогих часов.
Данный инцидент случился близ отеля, где остановился для отдыха на Лазурном берегу Биссума, около 4 часов утра по местному времени в минувшее воскресенье.
Возвращаясь в свой отель вместе с супругой, 27-летний игрок сборной Мали был атакован двумя мужчинами в масках.
Преступники распылили слезоточивый газ, после чего отобрали у Биссума часы стоимостью 300,000 евро (255,000 фунтов), сообщает BBC.
"Тоттенхэм" осведомлен об этом происшествии и пытается оказать своему полузащитнику психологическую поддержку.
Добавим, Биссума выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Брайтона" за 25 миллионов фунтов плюс бонусы летом 2022. В завершившемся сезоне Ив сыграл 28 матчей за "шпор".
04.06.2024 06:00
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А нехуй понтоваться.
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