Сборная Англии разгромила боснийцев

Сборная Англии одержала победу 3:0 в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт определил экспериментальное сочетание игроков в стартовом составе — от привычной линии обороны остались только голкипер Джордан Пикфорд и капитан на этот матч Киран Триппьер. Трент Александер-Арнольд расположился в полузащите, Олли Уоткинс — на острие.



В первом тайме Англия превосходила соперника по игре, но временами действовала слишком осторожно и не хотела чуть напрячься, чуть ускориться, чтобы разорвать чужую оборону.



Единственный реальный момент открыть счет в первом тайме имел Эберечи Эзе, чей удар с близкого расстояния был отражен голкипером.



После перерыва англичане продолжили оказывать давление, и в итоге Эзри Конса схватили за футболку в чужой штрафной. Обратившись к VAR, рефери назначил пенальти, который был четко реализован Коулом Палмером — 1:0.



Хозяева и дальше контролировали игру, но для второго гола делали недостаточно.



Интрига продержалась до 85-й минуты, когда Александер-Арнольд пробил с лету после заброса на дальний край штрафной площади — 2:0.



Не успев прийти в себя, боснийцы пропустили третий. Вышедший на замену Харри Кейн подкараулил отскок внутри вратарской и тут же пробил — 3:0.



Англичане не впечатлили своей игрой, особенно в первом тайме, но при этом ничего не позволили сопернику и в итоге одержали крупную победу, которая должна придать уверенности подопечным Саутгейта.



Сборная Англии — сборная Боснии и Герцеговины — 3:0 (0:0)



Голы: Палмер 60 (пен), Александер-Арнольд 85, Кейн 89.



Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Данк (Гомес 73), Гехи (Брантуэйт 62), Триппьер (Уортон 62), Александер-Арнольд, Боуэн, Галлахер, Палмер (Мэддисон 61), Уоткинс (Кейн 62), Эзе (Грилиш 63).



Сборная Боснии и Герцеговины: Василь, Ахмедходжич (Мухаремович 82), Бичакчич (Муякич 74), Катич, Газибегович, Шарич (Хусейнбашич 63), Тахирович, Раделич (Хаджикадунич 74), Хайрадинович, Демирович (Табакович 74), Гигович (Бурнич 82).



Предупреждения: Гехи — Газибегович, Тахирович