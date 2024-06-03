Сборная Англии разгромила боснийцев
Сборная Англии одержала победу 3:0 в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт определил экспериментальное сочетание игроков в стартовом составе — от привычной линии обороны остались только голкипер Джордан Пикфорд и капитан на этот матч Киран Триппьер. Трент Александер-Арнольд расположился в полузащите, Олли Уоткинс — на острие.
В первом тайме Англия превосходила соперника по игре, но временами действовала слишком осторожно и не хотела чуть напрячься, чуть ускориться, чтобы разорвать чужую оборону.
Единственный реальный момент открыть счет в первом тайме имел Эберечи Эзе, чей удар с близкого расстояния был отражен голкипером.
После перерыва англичане продолжили оказывать давление, и в итоге Эзри Конса схватили за футболку в чужой штрафной. Обратившись к VAR, рефери назначил пенальти, который был четко реализован Коулом Палмером — 1:0.
Хозяева и дальше контролировали игру, но для второго гола делали недостаточно.
Интрига продержалась до 85-й минуты, когда Александер-Арнольд пробил с лету после заброса на дальний край штрафной площади — 2:0.
Не успев прийти в себя, боснийцы пропустили третий. Вышедший на замену Харри Кейн подкараулил отскок внутри вратарской и тут же пробил — 3:0.
Англичане не впечатлили своей игрой, особенно в первом тайме, но при этом ничего не позволили сопернику и в итоге одержали крупную победу, которая должна придать уверенности подопечным Саутгейта.
Сборная Англии — сборная Боснии и Герцеговины — 3:0 (0:0)
Голы: Палмер 60 (пен), Александер-Арнольд 85, Кейн 89.
Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Данк (Гомес 73), Гехи (Брантуэйт 62), Триппьер (Уортон 62), Александер-Арнольд, Боуэн, Галлахер, Палмер (Мэддисон 61), Уоткинс (Кейн 62), Эзе (Грилиш 63).
Сборная Боснии и Герцеговины: Василь, Ахмедходжич (Мухаремович 82), Бичакчич (Муякич 74), Катич, Газибегович, Шарич (Хусейнбашич 63), Тахирович, Раделич (Хаджикадунич 74), Хайрадинович, Демирович (Табакович 74), Гигович (Бурнич 82).
Предупреждения: Гехи — Газибегович, Тахирович
03.06.2024 23:40
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Батюшку бабушкам:
https://www.youtube.com/watch?v=WTbhIsQ1UKU
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Ого, Палмер уже и в сборной пенали бьёт? Красавчик
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Тренд Александр-Руснольд
Король Вождь и Убица
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Трентуха жжёт конечно. По сути, единственный реальный топ в сборной. Палмер только на подходе, а Кейн уже на спаде.
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П1д0руси4и евро будете смотреть!? За кого притопите!? Уаааххахаха
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О, азиат проснулся. Вспомнил, что англичане сегодня играли. Блять, ты бы самовыпилился что ли с такими новостями на главной.
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