Сборная Англии разгромила боснийцев

Коул Палмер Сборная Англии одержала победу 3:0 в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт определил экспериментальное сочетание игроков в стартовом составе — от привычной линии обороны остались только голкипер Джордан Пикфорд и капитан на этот матч Киран Триппьер. Трент Александер-Арнольд расположился в полузащите, Олли Уоткинс — на острие.

В первом тайме Англия превосходила соперника по игре, но временами действовала слишком осторожно и не хотела чуть напрячься, чуть ускориться, чтобы разорвать чужую оборону.

Единственный реальный момент открыть счет в первом тайме имел Эберечи Эзе, чей удар с близкого расстояния был отражен голкипером.

После перерыва англичане продолжили оказывать давление, и в итоге Эзри Конса схватили за футболку в чужой штрафной. Обратившись к VAR, рефери назначил пенальти, который был четко реализован Коулом Палмером — 1:0.

Хозяева и дальше контролировали игру, но для второго гола делали недостаточно.

Интрига продержалась до 85-й минуты, когда Александер-Арнольд пробил с лету после заброса на дальний край штрафной площади — 2:0.

Не успев прийти в себя, боснийцы пропустили третий. Вышедший на замену Харри Кейн подкараулил отскок внутри вратарской и тут же пробил — 3:0.

Англичане не впечатлили своей игрой, особенно в первом тайме, но при этом ничего не позволили сопернику и в итоге одержали крупную победу, которая должна придать уверенности подопечным Саутгейта.

Сборная Англии — сборная Боснии и Герцеговины — 3:0 (0:0)

Голы: Палмер 60 (пен), Александер-Арнольд 85, Кейн 89.

Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Данк (Гомес 73), Гехи (Брантуэйт 62), Триппьер (Уортон 62), Александер-Арнольд, Боуэн, Галлахер, Палмер (Мэддисон 61), Уоткинс (Кейн 62), Эзе (Грилиш 63).

Сборная Боснии и Герцеговины: Василь, Ахмедходжич (Мухаремович 82), Бичакчич (Муякич 74), Катич, Газибегович, Шарич (Хусейнбашич 63), Тахирович, Раделич (Хаджикадунич 74), Хайрадинович, Демирович (Табакович 74), Гигович (Бурнич 82).

Предупреждения: Гехи — Газибегович, Тахирович


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Боснии и Герцеговины

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2024 23:40

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 04.06.2024 00:00 # kukuruzko
    Батюшку бабушкам:
    https://www.youtube.com/watch?v=WTbhIsQ1UKU

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  2. skydreams 03.06.2024 23:56 # skydreams
    Ого, Палмер уже и в сборной пенали бьёт? Красавчик

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  3. v-0987654321 03.06.2024 23:48 # v-0987654321
    Тренд Александр-Руснольд

    Король Вождь и Убица

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  4. sausage 03.06.2024 23:47 # sausage
    Трентуха жжёт конечно. По сути, единственный реальный топ в сборной. Палмер только на подходе, а Кейн уже на спаде.

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  5. bembo 03.06.2024 23:46 # bembo
    П1д0руси4и евро будете смотреть!? За кого притопите!? Уаааххахаха

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  6. sausage 03.06.2024 23:45 # sausage
    О, азиат проснулся. Вспомнил, что англичане сегодня играли. Блять, ты бы самовыпилился что ли с такими новостями на главной.

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