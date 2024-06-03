"Арсенал" пожертвует Нкетиа ради покупки Шешко

"Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа этим летом, чтобы расчистить место для Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".

"Арсенал" считается главным претендентом на Шешко, чей контракт с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.



Отбить более половины своих инвестиций в 21-летнего игрока сборной Словении "канониры" могут с помощью продажи Нкетиа, который открыт к смене клуба из-за дефицита игровых минут.



Как сообщает The Sun, наиболее высокие шансы заполучить Нкетиа имеет "Фулхэм", который готов заплатить за 25-летнего англичанина до 30 млн. фунтов.



Конкуренцию "Фулхэму" в борьбе за Нкетиа, забившего пять голов в 27 матчах Премьер-Лиги сезона 2023/24, могут составить "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" и "Эвертон".



Поскольку Нкетиа является продуктом академии "Арсенала", то все вырученные за Эдди деньги будут записаны в чистую прибыль при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.