"Арсенал" пожертвует Нкетиа ради покупки Шешко

Эдди Нкетиа "Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа этим летом, чтобы расчистить место для Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".

"Арсенал" считается главным претендентом на Шешко, чей контракт с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.

Отбить более половины своих инвестиций в 21-летнего игрока сборной Словении "канониры" могут с помощью продажи Нкетиа, который открыт к смене клуба из-за дефицита игровых минут.

Как сообщает The Sun, наиболее высокие шансы заполучить Нкетиа имеет "Фулхэм", который готов заплатить за 25-летнего англичанина до 30 млн. фунтов.

Конкуренцию "Фулхэму" в борьбе за Нкетиа, забившего пять голов в 27 матчах Премьер-Лиги сезона 2023/24, могут составить "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" и "Эвертон".

Поскольку Нкетиа является продуктом академии "Арсенала", то все вырученные за Эдди деньги будут записаны в чистую прибыль при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.


Метки Арсенал, Нкетиа, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2024 23:00

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