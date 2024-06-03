"Вилла" согласовала покупку Баркли

"Астон Вилла" достигла устной договоренности о приобретении полузащитника "Лутона" Росса Баркли.

По информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер Баркли стоимостью 5 миллионов фунтов будет оформлен в начале июля, когда Росс пройдет медоследование и подпишет контракт.



Таким образом, Баркли уйдет после всего одного сезона в "Лутоне", который помог ему перезагрузить свою карьеру. Правда, Россу не удалось спасти "шляпников" от вылета из Премьер-Лиги.



В своих 37 матчах за "Лутон" Баркли забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Свои голы 30-летний англичанин забивал против "Арсенала", "Ньюкасла", "Челси" и "Манчестер Сити".



"Вилла" не является чужим клубом для Баркли. Именно здесь Росс провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Челси".