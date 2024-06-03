"Вилла" согласовала покупку Баркли
"Астон Вилла" достигла устной договоренности о приобретении полузащитника "Лутона" Росса Баркли.
По информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер Баркли стоимостью 5 миллионов фунтов будет оформлен в начале июля, когда Росс пройдет медоследование и подпишет контракт.
Таким образом, Баркли уйдет после всего одного сезона в "Лутоне", который помог ему перезагрузить свою карьеру. Правда, Россу не удалось спасти "шляпников" от вылета из Премьер-Лиги.
В своих 37 матчах за "Лутон" Баркли забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Свои голы 30-летний англичанин забивал против "Арсенала", "Ньюкасла", "Челси" и "Манчестер Сити".
"Вилла" не является чужим клубом для Баркли. Именно здесь Росс провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Челси".
03.06.2024 22:00
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