Триппьер верит, что Англия может выиграть Евро-2024
Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер заявил, что сборная Англии способна выиграть Евро-2025 и не должна стесняться говорить это.
Евро-2024 станет уже пятым большим турниром для 33-летнего Триппьера за сборную Англии, с которой ранее Киран добирался до финала Чемпионата Европы и полуфинала Чемпионата Мира.
Англичане считаются одним из фаворитов Евро-2024, и Триппьер, который выведет свою сборную с капитанской повязкой на товарищеский матч против Боснии в понедельник, призывает партнеров не стыдиться этого статуса.
"Нам не нужно стесняться говорить, что мы можем выиграть Евро-2024. Мы не высокомерны. Я полностью верю в имеющуюся у нас команду, мы способны пройти весь путь".
"Мы надеемся на победу. Это то, чего мы хотим. Матч против Франции (в 1/4 финала на ЧМ-2022) мог сложиться иначе. Мы были близки. Конечно, мы хотим выиграть турнир. Мы верим, что можем сделать это".
"Нам нужно сосредоточиться на этих двух товарищеских матчах, и надеюсь, затем это будет хорошее лето. Талант, которым мы обладаем, устрашает. Выиграть что-нибудь со своей сборной было бы абсолютной мечтой. Но сперва мы должны заслужить это", — цитирует Триппьера talkSPORT.
03.06.2024 21:00
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Последние комментарии:
Англия имеет состав, с которым можно выигрывать ЧМ в одну калитку, но только с тренером, который умеет работать с топ-игроками и знает, что такое побеждать в больших турнирах. У Саутгейта нету ни того, ни другого. Чисто тренер с менталитетом середняка, он был бы успешен с каким-нибудь Брайтоном или Ньюкаслом, но этот человек не может руководить командой с такими амбициями, как Англия. Все успехи этой сборной при Гарете связаны с классом игроков, а не тренерской работой.
И пока это не поймут в ФА, Англия так и будет командой уровня 1/4 или 1/2 ЧМ и Евро
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