Триппьер верит, что Англия может выиграть Евро-2024

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер заявил, что сборная Англии способна выиграть Евро-2025 и не должна стесняться говорить это.

Евро-2024 станет уже пятым большим турниром для 33-летнего Триппьера за сборную Англии, с которой ранее Киран добирался до финала Чемпионата Европы и полуфинала Чемпионата Мира.



Англичане считаются одним из фаворитов Евро-2024, и Триппьер, который выведет свою сборную с капитанской повязкой на товарищеский матч против Боснии в понедельник, призывает партнеров не стыдиться этого статуса.



"Нам не нужно стесняться говорить, что мы можем выиграть Евро-2024. Мы не высокомерны. Я полностью верю в имеющуюся у нас команду, мы способны пройти весь путь".



"Мы надеемся на победу. Это то, чего мы хотим. Матч против Франции (в 1/4 финала на ЧМ-2022) мог сложиться иначе. Мы были близки. Конечно, мы хотим выиграть турнир. Мы верим, что можем сделать это".



"Нам нужно сосредоточиться на этих двух товарищеских матчах, и надеюсь, затем это будет хорошее лето. Талант, которым мы обладаем, устрашает. Выиграть что-нибудь со своей сборной было бы абсолютной мечтой. Но сперва мы должны заслужить это", — цитирует Триппьера talkSPORT.