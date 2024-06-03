"Лестер" расстроен уходом Марески в "Челси"

"Лестер" выразил свое разочарование решением главного тренера Энцо Марески уйти в "Челси".

В понедельник, как и ожидалось, "Челси" объявил о подписании с Мареской контракта до 2029 года. Энцо перебрался к "синим" из "Лестера", где он провел всего один сезон.



В этот единственный сезон в "Лестере" Мареска выиграл Чемпионшип, и компенсация в 10 миллионов фунтов за Энцо стала слабым утешением для "лис".



"Футбольный клуб "Лестер" может сегодня подтвердить уход Энцо Марески с поста главного тренера".



"Учитывая многообещающие основы, заложенные в его единственном сезоне, клуб расстроен решением Энцо, что на данной стадии он больше не хочет быть частью нашего видения".



"Но учитывая то, что Энцо принял свое решение, а условия совета директоров насчет его ухода были выполнены, мы желаем ему успехов в его будущим начинаниях. Он уходит с признательностью каждого в клуба за его работу, которая помогла нам добиться немедленного возвращения в Премьер-Лигу по итогам сезона 2023/24", — гласит заявление "Лестера".