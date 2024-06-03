Мареска — новый главный тренер "Челси"
"Челси" подтвердил назначение Энцо Марески своим новым главным тренером.
Мареска заключил с "Челси" пятилетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе клуба. К исполнению своих обязанностей Энцо приступает 1 июля.
44-летний итальянец переходит в "Челси" после всего одного сезона в "Лестере", с которым он выиграл Чемпионшип и который теперь получит от "синих" компенсацию в 10 миллионов фунтов.
А предыдущий сезон, 2022/23, Мареска провел в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", отпраздновав требл.
В сезоне 2020/21 Мареска также коротко тренировал "Парму" во втором итальянском дивизионе, но был уволен уже в ноябре.
Будучи игроком, Мареска выступал за различные клубы, включая "Вест Бромвич", "Ювентус", "Севилью".
"Мы рады приветствовать Энцо в "Челси". Он зарекомендовал себя превосходным тренером, способным добиваться впечатляющих результатов в ярком и узнаваемом стиле. Энцо произвел на нас глубокое впечатление во время наших переговоров перед его назначением. Он совпадает с клубом в своих амбициях и отношении к работе. Мы всецело предвкушаем работу с ним", — сообщили спортивные директора "Челси" Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли.
"Присоединиться к "Челси", одному из крупнейших клубов в мире, является мечтой для любого тренера. Поэтому я в таком восторге от этой возможности. Я предвкушаю работу с очень талантливой группой игроков и сотрудников над развитием команды, которая продолжит традиции клуба по достижению успеха и заставит наших фанатов гордиться", — сообщил Мареска.
03.06.2024 19:00
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Маруська
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Что за бизнес сука
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Welcome Maresco!!!!
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