FA отклонила апелляцию "Челси" на удаление Джеймса

FA отклонила апелляцию "Челси" на удаление своего капитана Риса Джеймса против "Брайтона".

Грубо сыграв против Жоао Педро в концовке победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" 15 мая (1:2), Джеймс увидел перед собой прямую красную карточку.



Посколько это удаление стало вторым для Джеймса в сезоне, Рис был дисквалифицирован на четыре матча, один из которых он уже успел отбыть — в последнем туре Премьер-Лиге против "Борнмута".



Пытаясь оспорить удаление Джеймса, "Челси" указывал на то, что Рис без дезориентирован, что Педро вступил в контакт первым и что капитан "синих" не имел умысла навредить Жоао, а просто хотел оттолкнуть оппонента ногой.



Однако независимая комиссия FA не поверила этим доводам и оставила наказание в силе, сообщает BBC. Таким образом, 24-летний защитник будет дисквалифицирован на три первых матча в новом сезоне.



Добавим, Джеймс сыграл только 10 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, не попав в заявку сборной Англии на Евро-2024.