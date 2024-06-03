FA отклонила апелляцию "Челси" на удаление Джеймса

Рис Джеймс FA отклонила апелляцию "Челси" на удаление своего капитана Риса Джеймса против "Брайтона".

Грубо сыграв против Жоао Педро в концовке победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" 15 мая (1:2), Джеймс увидел перед собой прямую красную карточку.

Посколько это удаление стало вторым для Джеймса в сезоне, Рис был дисквалифицирован на четыре матча, один из которых он уже успел отбыть — в последнем туре Премьер-Лиге против "Борнмута".

Пытаясь оспорить удаление Джеймса, "Челси" указывал на то, что Рис без дезориентирован, что Педро вступил в контакт первым и что капитан "синих" не имел умысла навредить Жоао, а просто хотел оттолкнуть оппонента ногой.

Однако независимая комиссия FA не поверила этим доводам и оставила наказание в силе, сообщает BBC. Таким образом, 24-летний защитник будет дисквалифицирован на три первых матча в новом сезоне.

Добавим, Джеймс сыграл только 10 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, не попав в заявку сборной Англии на Евро-2024.


Метки FA, Джеймс, дисквалификации, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.06.2024 19:08 # chelsiukpro
    Зачем надо было подавать? Если виден фол....темболее чел уже один матч отбыл без игры.

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  2. tihinya-moiyobir 03.06.2024 18:52 # tihinya-moiyobir
    Сосать пидорасы ПХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  3. skydreams 03.06.2024 18:47 # skydreams
    ПИДАРАСЫ!!!

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  4. suddenly 03.06.2024 18:05 # suddenly
    Раз апелляция была отклонена, то увеличивайте срок на один матч.

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