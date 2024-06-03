Кэррик заключил новый контракт с "Мидслбро"

Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на три года.

Кэррик тренирует "Мидлсбро" с октября 2022, и от предыдущего контракта экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и сборной Англии оставался один год.



В завершившемся сезоне "Мидлсбро" финишировал на восьмом месте в Чемпионшипе, в четырех очках от зоны плей-офф, а также достиг полуфинала Кубка Лиги, несмотря на обилие травм.



Несмотря на то, что Кэррик находится на "Риверсайде" только 20 месяцев, 42-летний англичанин продержался дольше всех среди шести наставников "Боро" после увольнения Айтора Каранки в 2017 году.