Кэррик заключил новый контракт с "Мидслбро"
Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на три года.
Кэррик тренирует "Мидлсбро" с октября 2022, и от предыдущего контракта экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и сборной Англии оставался один год.
В завершившемся сезоне "Мидлсбро" финишировал на восьмом месте в Чемпионшипе, в четырех очках от зоны плей-офф, а также достиг полуфинала Кубка Лиги, несмотря на обилие травм.
Несмотря на то, что Кэррик находится на "Риверсайде" только 20 месяцев, 42-летний англичанин продержался дольше всех среди шести наставников "Боро" после увольнения Айтора Каранки в 2017 году.
03.06.2024 17:00
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