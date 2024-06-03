Палмер уверен, что Лавиа еще проявит себя в "Челси"
Вингер "Челси" Коул Палмер выразил уверенность, что его партнер по команде Ромео Лавиа проявит себя после кошмарного дебютного сезона на "Стэмфорд Бридж".
Отвергнув интерес "Ливерпуля", в августе прошлого года Лавиа перебрался в "Челси" из "Саутгемптона" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.
С тех пор 20-летний Лавиа лишь однажды сыграл за свой новый клуб, появившись на замену на 32 минуты против "Кристал Пэлас" в декабре.
Все остальное время Лавиа лечился, и еще в марте "Челси" объявил, что сезон 2023/24 завершен для бельгийского полузащитника.
Несмотря на это, Палмер верит, что Лавиа способен стать важным игроком для заступающего на должность главного тренера "синих" Энцо Марески.
"Мне довелось поиграть с Ромео Лавиа, и он так хорош. Мы не видели его в этом сезоне, потому что он был травмирован целый год".
"Но я думаю, когда он будет играть, каждый подумает: "Он действительно хорош", — сообщил Палмер SPORTbible.
03.06.2024 16:00
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Конечно проявит, в зарплатной ведомости мешков и еще не один, не два и даже не три ближайших сезона.
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