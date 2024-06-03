Палмер уверен, что Лавиа еще проявит себя в "Челси"

Вингер "Челси" Коул Палмер выразил уверенность, что его партнер по команде Ромео Лавиа проявит себя после кошмарного дебютного сезона на "Стэмфорд Бридж".

Отвергнув интерес "Ливерпуля", в августе прошлого года Лавиа перебрался в "Челси" из "Саутгемптона" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.



С тех пор 20-летний Лавиа лишь однажды сыграл за свой новый клуб, появившись на замену на 32 минуты против "Кристал Пэлас" в декабре.



Все остальное время Лавиа лечился, и еще в марте "Челси" объявил, что сезон 2023/24 завершен для бельгийского полузащитника.



Несмотря на это, Палмер верит, что Лавиа способен стать важным игроком для заступающего на должность главного тренера "синих" Энцо Марески.



"Мне довелось поиграть с Ромео Лавиа, и он так хорош. Мы не видели его в этом сезоне, потому что он был травмирован целый год".



"Но я думаю, когда он будет играть, каждый подумает: "Он действительно хорош", — сообщил Палмер SPORTbible.