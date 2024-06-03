МЮ не отпустит Гарначо на Олимпийские игры в Париже

"Манчестер Юнайтед" не разрешит своему вингеру выступить за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже грядущим летом.

В сезоне 2023/24 Гарначо утвердился ключевым игроком "Юнайтед", приняв участие в 50 матчах с учетом всех соревнований.



19-летний Гарначо уже вызывается во взрослую сборную Аргентины, за которую вскоре должен выступить на Кубке Америки.



Но по своему возрасту Гарначо подходит и для олимпийской сборной Аргентины U-23, которая была бы рада задействовать Алехандро на турнире в Париже.



Нюанс в том, что олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа. Участие в нем нарушило бы предсезонную подготовку Гарначо и заставило бы Алехандро пропустить старт новой кампании, сообщает Daily Mirror.



Из-за участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" сезон 2024/25 начнется даже раньше для "Юнайтед", поэтому "красные дьяволы" решили не отпускать Гарначо на Олимпиаду — благо правила не обязывают их этого делать.