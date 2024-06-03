Гехи сможет начать Евро-2024 основным игроком сборной Англии

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи получит возможность начать Евро-2024 основным игроком сборной Англии.

Выступая перед прессой в воскресенье, главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед" еще не восстановился после травмы икроножной мышцы.



Магуайр пропустит товарищеский матч против Боснии в понедельник — как и еще не набравший форму Джон Стоунс из "Манчестер Сити".



И если Стоунс должен вернуться к товарищескому матчу против Исландии в пятницу, то Магуайр пропустит и эту игру.



Daily Mail ожидает, что именно Гехи и Стоунс составят пару центральных защитников в стартовом для англичан матче на Евро-2024 — против Сербии 16 июня. И если эта связка себя хорошо проявит, у Саутгейта не будет оснований возвращать выздоровевшего Магуайра.



Что касается упомянутого матча с боснийцами на "Сент-Джеймс Парк", то здесь в центре обороны у сборной Англии должны сыграть Гехи и Льюис Данк из "Брайтона".