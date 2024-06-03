"Бавария" вступила в борьбу за Траффорда
"Бавария" вступила в борьбу с клубами Премьер-Лиги за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.
Ожидается, что 21-летний Траффорд будет доступен для трансфера этим летом после того, как "Бернли" вылетел из Премьер-Лиги.
Ранее Траффорда связывали с переходом в "Челси", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" — все три клуба Премьер-Лиги находятся в поисках усиления последнего рубежа, хотя не везде Джеймсу была бы гарантировала роль первого номера.
Как сообщает Football Insider, сейчас на Траффорда появился еще один серьезный претендент. Речь о "Баварии", которая едва пригласила на должность главного тренера Венсана Компани как раз из из "Бернли".
Утверждается, что Компани сделал Траффорда, оцениваемого в 20 миллионов фунтов, приоритетной целью своего нового клуба.
Добавим, в данный момент Траффорд со сборной Англии готовится к Евро-2024.
03.06.2024 13:00
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