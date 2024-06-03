Камада договорился о переходе в "Пэлас"

Полузащитник "Лацио" Даити Камада договорился о своем переходе в "Кристал Пэлас" в качестве свободного агента.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Даити еще в минувшую пятницу дал устное согласие на переход в "Пэлас".



Сейчас стороны окончательно договорились, и 27-летний игрок сборной Японии подпишет контракт с "орлами" после прохождения медобследования позже на этой неделе.



На "Селхерст Парк" Камада воссоединится с главным тренером Оливером Гласнером, которого он знает по совместной работе в "Айнтрахте" и с которым они выигрывали Лигу Европы в сезоне 2021/22.



В своем единственном сезоне в "Лацио" Камада сыграл 29 матчей в рамках Серии А, включая 17 в стартовом составе, забив два гола и отдав две результативные передачи.