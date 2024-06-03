"Бавария" решила уступить Уэдраого клубам Премьер-Лиги

Ассан Уэдраого не перейдет в "Баварию" этим летом, что открывает дверь к переезду полузащитника "Шальке-04" в Премьер-Лигу.

До недавних пор "Бавария" считалась главным претендентом на Уэдраого, которому едва исполнилось 18 лет и который сыграл 17 матчей в этом сезоне второй Бундеслиги.



Однако после незапланированных трат на увольнение своего главного тренера Томаса Тухеля и приглашение на его место Венсана Компани "Бавария" решила отказаться от покупки немецкого вундеркинда, сообщает Sky Sport Germany.



При этом Уэдраого все еще может покинуть Гельзенкирхен этим летом. Заполучить Ассана хотят "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Ньюкасл".



Контракт Уэдраого с "Шальке-04" предусматривает отступные в 12 миллионов фунтов, но активировать этот пункт необходимо не позднее середины июня.