Лукаку стал целью для "Фенербахче" Моуриньо

Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", стал трансферной целью для нового главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

Накануне "Фенербахче" объявил о назначении Моуриньо, который вернулся к работе после своего увольнения из "Ромы" в январе.



Как раз в "Роме" Лукаку и провел сезон 2023/24 на правах аренды, однако итальянский клуб не может позволить себе выкупить Ромелу по установленной цене в 38 миллионов фунтов, что дает Моуриньо возможность воссоединиться с 31-летним бельгийцем.



"Я упомяну игроков (которые будут целью Моуриньо). Мы определили Лукаку. Мы определили Дибалу и Талиску. Остальные имена мы оставим при себе. Я назову их после того, как буду переизбран", — цитирует президента "Фенербахче" Азиза Йылдырыма Evening Standard.