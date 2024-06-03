Пакета не хотел играть в матче, в котором якобы умышленно получил "горчичник"

Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета просил не использовать его в матче, в котором он якобы умышленно получил желтую карточку.

Напомним, в прошлом месяце FA предъявила обвинения Пакете насчет четырех "горчичников", которые Пакета умышленно получил, чтобы его друзья смогли на этом заработать в букмекерских конторах.



Если Пакета будет признан виновным, ему может грозить дисквалификация сроком до 10 лет, что поставит крест на карьере 26-летнего игрока сборной Бразилии, который полностью отрицает свою неправоту.



Одну из этих четырех желтых карточек Пакета получил в матче первого тура Премьер-Лиги сезона 2023/24 против "Борнмута", однако The Sun стало известно, что Лукас вообще не хотел играть против "вишенок".



Пакета не отказывался от участия в этом матче, но сказал главному тренеру Дэвиду Мойесу, что не хочет играть, рискуя получить травму, которая может сорвать его переход в "Манчестер Сити" за 80 миллионов фунтов.



Благодаря вмешательству боссов "Вест Хэма" Пакета в итоге сыграл против "Борнмута", и как раз после его подозрительного "горчичника" — впридачу к трем, полученным в предыдущем сезоне — FA завела свое расследование, узнав о чем, "Сити" отказался от покупки Лукаса.



Видеозапись того матча показывает, что с 70-й минуте Пакета постоянно поглядывает на Мойеса, ожидая свой замены, но этого никак не происходит. И только в компенсированное время Лукас получает свою желтую карточку за игру рукой.



Добавим, сегодня, 3 июня, истекает срок, до которого Пакета должен ответить на обвинения Ассоциации.