Оба клуба из Манчестера будут допущены до еврокубков

УЕФА позволит и "Манчестер Юнайтед", и "Манчестер Сити" выступить в еврокубках со своими дочерними клубами в сезоне 2024/25.

Одержав победу 1:2 над "Сити" в финале Кубка Англии, "Юнайтед" квалифицировался в Лигу Европы, куда попала и "Ницца", занявшая пятое место во французской Лиге 1.



Проблема в том, что "Ницца" принадлежит сэру Джиму Рэтклиффу, который с недавних пор владеет 27.7% акций "Юнайтед", а правила УЕФА запрещают клубам с общими владельцами выступать в одном европейском турнире.



С этой же проблемой столкнулся выигравший Премьер-Лигу "Сити", который оказался в Лиге Чемпионов вместе с испанской "Жироной", также входящей в семейство клубов City Football Group.



По информации The Times Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (CFCB) обсудит эту проблему в понедельник, и ожидается, что оба клуба из Манчестера получат допуск до еврокубков вместе со своими "сателлитами".