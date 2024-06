Светская хроника за понедельник

Виктор Осимхен ждет предложения от "Арсенала". "Ливерпуль" заинтересован в Лени Йоро. Майк Меньян может заменить Эдерсона в "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон встретился со спортивным директором "Кристал Пэлас" Дуги Фридменом, обсудив интерес "красных дьяволов" к звездам "орлов" Марку Гехи, Эберечи Эзе и Майклу Олисе. (Football Insider)



"Ливерпуль" сохраняет интерес к защитнику "Лилля" Лени Йоро. (Daily Mail)



"Ливерпуль" начинает переговоры о покупке опорного полузащитника "Порту" Алана Варелы, оцениваемого в 60 миллионов фунтов. (AS)



Защитник Сепп Ван ден Бег попросил "Ливерпуль" отпустить его этим летом. (De Telegraaf)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен ждет предложения от "Арсенала" или из Саудовской Аравии. (La Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" сделал запрос насчет оцениваемого в 17 млн. фунтов защитника "Барселоны" Микаила Файе. (Daily Mail)



"Челси" может отправить защитника Алфи Гилкриста в аренду на следующий сезон. (Ben Jacobs)



"Ноттингем Форест" установил цену в 40 млн. фунтов за полузащитника Моргана Гиббс-Уайта, который интересен "Тоттенхэму". (Football Insider)



"Тоттенхэм" может сделать предложение о покупке вингера "Форест" Каллума Хадсон-Одои в ближайшие четыре недели. (Football Insider)



"Тоттенхэм" может купить нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни за 40 млн. фунтов. (Football Insider)



Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, как ожидается, получит предложения от заинтересованных клубов этим летом. (Football Insider)



Полузащитник Бернарду Силва все ближе к тому, чтобы остаться в "Сити". (ESPN)



"Сити" готов купить голкипера "Милана" Майка Меньяна в случае расставания с Эдерсоном. (The Sun)



"Ньюкасл" надеется вскоре оформить переход защитника "Борнмута" Ллойда Келли свободным агентом. (The Telegraph)



"Вест Хэм" заплатит 25.5 млн. фунтов за 18-летнего вингера "Палмейраса" Луиса Гильерме. (The Times)



Другое



"Юнайтед" обратился к бывшему главному тренеру "Барселоны" Хави, но тот хочет сделать перерыв от футбола. (Diario AS)



Бывший наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте возглавит "Наполи". (Nicolo Schira)



"Бешикташ" готов предложить работу экс-рулевому "Юнайтед" Оле Гунару Сульшеру. (The Sun)



Уилл Стилл не смог договориться о том, чтобы стать главным тренером "Сандерленда". (Sky Sports)



"Ювентус" вышел из числа участников Европейской Суперлиги. (BBC)



Бывший нападающий "Арсенала" и "Эвертона" Кевин Кэмбпелл был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо. (BBC)