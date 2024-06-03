Мареска подписал контракт с "Челси" на пять лет

Энцо Мареска поставил свою подпись под пятилетним контрактом с "Челси" и будет официально представлен в новой роли в понедельник.

По информации The Athletic, подписание контракта между Мареской и "Челси" состоялось в воскресенье. Энцо связал свое будущее с "синими" до 2029 года, а также лондонскому клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.



С собой на "Стэмфорд Бридж" 44-летний итальянец возьмет шестерых помощников из "Лестера", включая бывшего голкипера "Челси" Вилли Кабальеро.



При этом "Лестер", который в сезоне 2023/24 выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-Лигу, получит компенсацию в размере около 10 миллионов фунтов.



Таким образом, Мареска покинет "Лестер" после всего одного сезона, предыдущую кампанию отработав в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". В 2021/22 Энцо также коротко тренировал "Парму" во втором итальянском дивизионе, но был уволен после шести побед в 14 матчах.



Будучи игроком, Мареска выступал за различные клубы, включая "Вест Бромвич", "Ювентус", "Фиорентину" и "Севилью". Энцо повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.



Мареске предстоит стать уже четвертым постоянным наставником "Челси" с момента, как Тодд Бели с партнерами приобрели лондонский клуб в мае 2022. Прежде с новыми владельцами "синих" не смогли поладить Томас Тухель, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино.