Роналду зовет Каземиро в "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду призвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро присоединиться к нему в саудовском клубе.

В этом сезоне "Аль-Наср" уступил титул саудовской Лиги "Аль-Хилялю", который в минувшую пятницу довел Роналду до слез, победив Криштиану и его партнеров в финале Саудовского кубка чемпионов.



Роналду чувствует большую ответственность перед своим клубом, поэтому, надеясь прервать гегемонию "Аль-Хиляля", обратился за помощью к двум игрокам, вместе с которыми он выступал за "Реал".



Одним из них является Каземиро, а второй — Начо Фернандес, который в субботу завоевал с "Реалом" очередной трофей Лиги Чемпионов, сообщает Marca.



32-летний Каземиро весьма посредственно отыграл сезон 2023/24, со своей огромной зарплатой превратившись в обузу для "Юнайтед" — обузу, от которой "красных дьяволов" реально могут избавить только саудовские клубы.