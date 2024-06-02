У "Боруссии" нет опции приоритетного выкупа Матсена

У дортмундской "Боруссии" нет опции приоритетного выкупа левого защитника Яна Матсена у "Челси".

Перебравшись в Дортмунд на правах аренды в январе, Матсен утвердился в качестве игрока стартового состава "Боруссии" и накануне целиком сыграл финал Лиги Чемпионов против "Реала".



"Боруссия" была бы рада сохранить Матсена, несмотря на результативную ошибку того на "Уэмбли", однако арендное соглашение по Яну не дает клубу из Дортмунда никаких преимуществ для оформления постоянного трансфера, сообщает Daily Mail.



Контракт Матсена с "Челси" предусматривает отступные в 35 миллионов фунтов, а значит "Боруссия" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая представителей Премьер-Лиги и Ла Лиги.



Мнение Энцо Марески, заступающего на должность главного тренера "Челси", пока неизвестно, однако боссы лондонского клуба предпочитают продать 22-летнего голландца.