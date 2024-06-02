Санчо готов вернуться в МЮ, если Тен Хаг уйдет

Вингер Джейдон Санчо сообщил "Манчестер Юнайтед", что готов вернуться в клуб при условии, что Эрик Тен Хаг покинет должность главного тренера.

Вторую половину этого сезона Санчо провел в своем бывшем клубе дортмундской "Боруссии" на правах аренды, оставив весьма приятное впечатление.



В 2021 году "Юнайтед" приобрел Санчо у "Боруссии" за 73 миллиона фунтов, поэтому постоянный трансфер Джейдона, учитывая его стоимость и огромную зарплату, не по карману дортмундцам или какому-либо другому заинтересованному клубу из Европы.



"Юнайтед" все еще может вернуть Санчо, и Джейдон открыт к возобновлению своей карьеры на "Олд Траффорд" — но только без Тен Хага, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Фактор Санчо, несомненно, будет учтен боссами "Юнайтед", которые сейчас анализируют сезон 2023/24, чтобы затем принять решение о дальнейшей судьбе Тен Хага.



При этом продать Санчо "Юнайтед" готов только за сумму свыше 50 млн. фунтов.