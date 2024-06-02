Саутгейт: "У Шоу хорошие шансы поехать на Евро-2024"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что у защитника Люка Шоу "хорошие шансы" попасть в окончательную заявку на Евро-2024.

28-летний Шоу оказался единственным чистым левым защитником среди 33 игроков, включенных в расширенную заявку англичан на Евро-2024, несмотря на то, что не играет с февраля.



Ожидается, что Шоу пропустит товарищеские матчи против Боснии и Исландии, однако Саутгейт ожидает, что Люк все же отправится на турнир в Германии.



"Должен сказать, его восстановление идет очень хорошо. На прошлой неделе я сказал, что у нас нет большого количества информации, и она будет у нас только тогда, когда мы увидим игроков своими глазами и приступим к работе с ними".



"Мы довольны, как идет его восстановление. Ему все еще предстоит проделать некоторый путь, прежде чем он наберет игровую форму".



"Но мы действительно довольны работой, которую он выполняет с нашими физиотерапевтами и медиками, поэтому да, у него хорошие шансы", — цитирует Саутгейта The Independent.