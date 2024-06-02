Стоунс и Сака не сыграют против сборной Боснии

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс и вингер "Арсенала" Букайо Сака будут среди потерь сборной Англии в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины в понедельник.

В понедельник на "Сент-Джеймс Парк" англичане проведут первый из двух разогревочных матчей перед своим стартом на Евро-2024.



Упомянутые Стоунс и Сака тренировались в общей группе на этой неделе, но наставник англичан Гарет Саутгейт решил поберечь обоих, сообщает Sky Sports.



Харри Магуайр, Люк Шоу и Энтони Гордон продолжают свое восстановление после травм и с боснийцами тоже не сыграют. Зато капитан англичан Харри Кейн, пропустивший три последних матча "Баварии" из-за проблем со спиной, в порядке, но в старте не выйдет, благодаря чему повязку получит Киран Триппьер.



Добавим, в следующую пятницу англичане также сыграют товарищеский матч против Исландии, после чего вылетят в Германию, где возьмут старт на турнире поединком против Сербии 16 июня.