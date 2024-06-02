"Бавария" начала переговоры с агентом Фернандеша

"Бавария" начала переговоры с агентом капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Согласно слухам, на приобретении Фернандеша настаивал еще предыдущий наставник "Баварии" Томас Тухель.



Однако с уходом Тухеля и назначением на его место Венсана Компани "Бавария" не потеряла интерес к 29-летнему полузащитнику сборной Португалии.



Если верить португальскому изданию O Jogo, Фернандеш может стать первым знаковым приобретением "Баварии" при Компани. Клуб с "Альянц Арены" уже обратился к агенту игрока Мигелю Пинью.



Минувшей весной Фернандеш сам поставил под вопрос свое будущее в "Юнайтед", заявив, что будет в клубе до тех пор, пока является там желанным.



От контракта Фернандеша с зарплатой в 240,000 фунтов в неделю остается еще два года, а также "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.