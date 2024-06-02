Хаверц видит себя нападающим
Кай Хаверц из "Арсенала" заявил, что рассматривает себя центральным нападающим.
Переход Хаверца из "Челси" за 65 миллионов фунтов прошлым летом долгое время выглядел провальным.
Однако во второй половине сезона у Хаверца пошла игра, что совпало с переводом Кая на острие атак "Арсенала".
Ожидается, что этим летом "канониры" купят форварда — вроде Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". Однако Хаверц не собирается менять свою позицию.
"Я ясно вижу себя 9-м номером в национальной команде, как сейчас в "Арсенале". Но я не имею ввиду классическую "девятку". Да и кто вообще является классической "девяткой"? Даже Эрлинг Холанд или Харри Кейн, если подумать, не играют так, что просто стоят в штрафной и ждут возможности завершить комбинацию".
"Игроков, которые просто ждут там, больше не существует в современном футболе. Я тот игрок, которому нравится опускаться и совершать рывки. Но также для меня ясно, что обо мне будут судить по голам", — цитирует Хаверца Daily Express.
02.06.2024 18:00
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