"Пэлас" видит в Саммервилле замену для Олисе и Эзе

"Кристал Пэлас" постарается приобрести вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла в случае расставания с Майклом Олисе или Эберечи Эзе этим летом.

Олисе и Эзе является лакомыми целями для грандов Премьер-Лиги этим летом. Первого сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", второго называют целью "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".



Контракт Олисе предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, поэтому "Пэлас" может быть бессилен помешать уходу Майкла.



Однако "Пэлас" уже подготовился на случай расставания с одними или обоими своими звездными игроками, присмотрев замену в лице Саммервилла, чей "Лидс" не смог вернуться в Премьер-Лигу на будущий сезон, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа.



Финансовая ситуация может заставить "Лидс" продать Саммервилла уже до конца июня, и "Пэлас" надеется опередить "Челси", "Ливерпуль" и "Астон Виллу" в борьбе за 22-летнего голландца.



Добавим, оцениваемый в 30 млн. фунтов Саммервилл забил 20 голов и отдал девять результативных передач в этом сезоне Чемпионшипа.