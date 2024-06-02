Поттер заинтересован в работе со сборной Англии
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер заинтересован в работе со сборной Англии.
49-летний Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" 14 месяцев назад.
В предыдущие недели и месяцы Поттера сватали в различные клубы, в том числе за пределами Премьер-Лиги. Среди претендентов на Грэма назывались "Аякс", "Ницца" и "Наполи".
Сейчас к Поттеру существует интерес со стороны его бывшего клуба "Брайтона", а также "Лестера", который провожает в "Челси" Энцо Мареску, однако Грэм сперва хочет посмотреть, останется ли на своем посту Гарет Саугейт после Евро-2024, сообщает The Sun.
Поттер готов прервать свое ожидание только в том случае, если ему поступит предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", который рассматривает Грэма в качестве возможной замены для Эрика Тен Хага.
02.06.2024 16:00
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