Поттер заинтересован в работе со сборной Англии

Грэм Поттер Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер заинтересован в работе со сборной Англии.

49-летний Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" 14 месяцев назад.

В предыдущие недели и месяцы Поттера сватали в различные клубы, в том числе за пределами Премьер-Лиги. Среди претендентов на Грэма назывались "Аякс", "Ницца" и "Наполи".

Сейчас к Поттеру существует интерес со стороны его бывшего клуба "Брайтона", а также "Лестера", который провожает в "Челси" Энцо Мареску, однако Грэм сперва хочет посмотреть, останется ли на своем посту Гарет Саугейт после Евро-2024, сообщает The Sun.

Поттер готов прервать свое ожидание только в том случае, если ему поступит предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", который рассматривает Грэма в качестве возможной замены для Эрика Тен Хага.


Метки Поттер, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2024 16:00

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  1. ganinilyha 02.06.2024 16:32 # ganinilyha
    Прикольный мужик, возил два матча Боруссию, в отличие от Реала, который возил только 1 тайм

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  2. chelsea88 02.06.2024 16:30 # chelsea88
    За всю его карьеру его главным достижение стало - "бывший главный тренер Челси"

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