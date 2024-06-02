Смит-Роу — цель номер один "Фулхэма" на лето

"Фулхэм" сделал полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу своей целью номер один на летнее трансферное окно.

В конце июня у "Фулхэма" истекают контракты с Бобби Декордова-Ридом и Виллианом, причем последний имеет на руках выгодные предложения из Саудовской Аравии.



Поэтому главный тренер "Фулхэма" Марку Силва хочет добавить своей команде атакующего полузащитника, и прежде всего "дачников" интересует Смит-Роу, утверждает The Telegraph.



Из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем Смит-Роу отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги. Очевидно, что карьера игрока, которому некогда выдавали огромные авансы, нуждается в импульсе.



Смит-Роу приходится "Арсеналу" собственным воспитанником, поэтому вся сумма с продажи 23-летнего англичанина была бы записана в чистую прибыль при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.



Источник добавляет, что "Фулхэм" уже готов выдвинуть свое предложение и надеется оформить переход Эмиля как можно скорее.