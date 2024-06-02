Босс "Боруссии" не уверен насчет выкупа Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что пока не знает, сможет ли его клуб выкупить вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед".

Поражением 0:2 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов накануне Санчо завершил свою шестимесячную аренду в "Боруссии" и теперь возвращается в "Юнайтед".



"Боруссия" открыта к диалогу о постоянном трансфере, но Кель пока не уверен, что его клуб сможет позволить себе 24-летнего англичанина.



"Если честно, я пока не знаю, потому что было замечательно рассчитывать на него в последние шесть месяцев. Он повысил уровень команды, и он предвкушает финал. Он хочет одержать победу, а все остальное будет решено после".



"Ситуация вполне ясна — у него все еще есть контракт с "Манчестер Юнайтед", у нас нет опции выкупа, а значит нам придется обсуждать и договариваться. Я не знаю, сработает ли это. Но прежде всего я надеюсь, он забьет раз или два сегодня вечером, и тогда его цена вырастет", — сообщил Кель TNT Sports перед началом субботнего матча на "Уэмбли".