"Челси" надеется купить Альваро Вальеса
"Челси" надеется приобрести голкипера "Лас-Пальмаса" Альваро Вальеса.
Во время переговоров о своем переходе на должность главного тренера "Челси" Энцо Мареска выразил желание обзавестись голкипером, который хорошо играет ногами и соответствует его стилю, заточенному на владении мячом.
Как сообщает Daily Mirror, таким голкипером для "Челси" может стать Вальес, от контракта которого с "Лас-Пальмасом" остается один год.
Еще в январе приобрести Вальеса пытался "Ноттингем Форест", однако предложение "лесников" в 17 миллионов фунтов по 26-летнему испанцу было отклонено.
Среди прочих почитателей таланта Вальеса называются "Арсенал", "Вулверхэмптон" и "Реал Бетис".
Также на радаре у "Челси" находятся 22-летний Филип Йоргенсен из "Вильярреала" и 21-летний Джеймс Траффорд из покинувшего Премьер-Лигу "Бернли".
02.06.2024 13:00
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Вот нахрена? Не лучше ли потратиться на воротчика один раз, но взять реального топа, того же Кобеля?
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