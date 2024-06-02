"Челси" надеется купить Альваро Вальеса

Альваро Вальес "Челси" надеется приобрести голкипера "Лас-Пальмаса" Альваро Вальеса.

Во время переговоров о своем переходе на должность главного тренера "Челси" Энцо Мареска выразил желание обзавестись голкипером, который хорошо играет ногами и соответствует его стилю, заточенному на владении мячом.

Как сообщает Daily Mirror, таким голкипером для "Челси" может стать Вальес, от контракта которого с "Лас-Пальмасом" остается один год.

Еще в январе приобрести Вальеса пытался "Ноттингем Форест", однако предложение "лесников" в 17 миллионов фунтов по 26-летнему испанцу было отклонено.

Среди прочих почитателей таланта Вальеса называются "Арсенал", "Вулверхэмптон" и "Реал Бетис".

Также на радаре у "Челси" находятся 22-летний Филип Йоргенсен из "Вильярреала" и 21-летний Джеймс Траффорд из покинувшего Премьер-Лигу "Бернли".


Метки Вальес, Лас-Пальмас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 322

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. leysan 02.06.2024 13:56 # leysan
    Вот нахрена? Не лучше ли потратиться на воротчика один раз, но взять реального топа, того же Кобеля?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: