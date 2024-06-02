Тен Хаг назвал три позиции, которые нужно укрепить МЮ для возвращения в топ-4

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал три позиции, которые его команде необходимо укрепить этим летом для возвращения в топ-4 Премьер-Лиги.

Сезон 2023/24 "Юнайтед" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге, и Тен Хаг объясняет это обилием травм.



Однако Тен Хаг чувствует, что с приглашением нападающего, центрального защитника и полузащитника "Юнайтед" сможет претендовать на более высокие места в таблице.



"Нам нужно подписать нападающего для совместной работы с Расмусом Хейлундом. Я также надеюсь, мы сможем подписать центрального полузащитника и замену для Варана".



"Тогда, думаю, наши перспективы на следующий сезон будут выглядеть очень хорошо — при условии, что игроки будут оставаться в форме и избегать травм. Тогда, с имеющимся стартовым составом, мы сможем побороться за попадание в топ-4. Я надеюсь на это, и это выглядит реалистично в моих глазах".



"У нас был ясный план в прошлом году: мы покупаем нападающего, голкипера, который сможет преобразить нашу игру при выходе из обороны, и дополнительного полузащитника. Таким был наш подход, и в теории мы должны были стать сильнее и сделать следующий шаг".



"Но на практике вышло совершенно по-другому. Главным образом это связано с травмами, особенно в обороне. У нас были травмы по всему полю. Если коротко, то в этом суть сезона. У меня было очень четкое представление, в каком направлении нам нужно двигаться, но из-за травм и некоторых проблем за пределами поля нам так и не удалось этого сделать", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.