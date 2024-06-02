Коул призвал Мареску убедить владельцев "Челси" сохранить Галлахера
Легенда "Челси" Джо Коул считает, что Энцо Мареска, заступающий на должность главного тренера "синих", должен попросить владельцев клуба сохранить полузащитника Конора Галлахера.
24-летний Галлахер был одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, однако от контракта Конора остается только один год, и "синие" открыты к предложениям насчет своего воспитанника.
По мнению Коула, продажа Галлахера была бы ошибкой. Джо считает, что Мареска должен объяснить владельцам "Челси" важность Конора для команды.
"Если бы я сидел перед владельцами "Челси", я бы сказал им, что Конор является, возможно, самым важным игроком в раздевалке".
"Перед тем, как даже говорить о том, что он делает на футбольном поле, нужно сказать, что он понимает клуб. В сложные времена ты видишь, чего стоит игрок, и Конор всегда был доступен и вел команду за собой".
"Думаю, для клуба жизненно важно сохранить его. Признаюсь, я не знаю финансовой стороны, но я смотрю на это с чисто футбольной точки зрения. Он входит в топ-3 самых важных игроков в раздевалке", — сообщил Коул talkSPORT.
02.06.2024 11:00
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