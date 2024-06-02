Моуриньо упрекнул Тен Хага, который не смог раскрыть талант Санчо
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не смог раскрыть талант Джейдона Санчо.
Угодив в опалу к Тен Хагу в сентябре, Санчо на несколько месяцев был изолирован от первой команды "Юнайтед", а в январе отправился в аренду в дортмундскую "Боруссию".
Возвращение в Дортмунд пошло Санчо на пользу — Джейдон снова набрал свою лучшую форму, и Моуриньо предлагает боссам "Юнайтед" проанализировать, почему англичанин не заиграл у Тен Хага.
"Мы знаем его талант как игрока. Несомненно, этот парень совершил ошибки. Но также несомненно, что его тренер не смог заставить его играть в свою лучшую игру".
"Думаю, они ("Манчестер Юнайтед") непременно посмотрят и постараются проанализировать, что случилось в "Манчестер Юнайтед" и что он обрел в Дортмунде", — сообщил Моуриньо TNT Sports.
02.06.2024 10:00
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сиди, гандон, в своей Турции и не вякай
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Ой блять ебаный обоссышь, скольких сам загубил то , пиздишь
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