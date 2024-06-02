Моуриньо упрекнул Тен Хага, который не смог раскрыть талант Санчо

Эрик Тен Хаг и Джейдон Санчо Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не смог раскрыть талант Джейдона Санчо.

Угодив в опалу к Тен Хагу в сентябре, Санчо на несколько месяцев был изолирован от первой команды "Юнайтед", а в январе отправился в аренду в дортмундскую "Боруссию".

Возвращение в Дортмунд пошло Санчо на пользу — Джейдон снова набрал свою лучшую форму, и Моуриньо предлагает боссам "Юнайтед" проанализировать, почему англичанин не заиграл у Тен Хага.

"Мы знаем его талант как игрока. Несомненно, этот парень совершил ошибки. Но также несомненно, что его тренер не смог заставить его играть в свою лучшую игру".

"Думаю, они ("Манчестер Юнайтед") непременно посмотрят и постараются проанализировать, что случилось в "Манчестер Юнайтед" и что он обрел в Дортмунде", — сообщил Моуриньо TNT Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2024 10:00

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  1. pavlix76 02.06.2024 10:16 # pavlix76
    сиди, гандон, в своей Турции и не вякай

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  2. quavo 02.06.2024 10:04 # quavo
    Ой блять ебаный обоссышь, скольких сам загубил то , пиздишь

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