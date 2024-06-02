MSP обсуждает покупку 40% акций "Тоттенхэма"

Инвестиционная фирма MSP Sports Capital ведет переговоры о покупке 40% акций "Тоттенхэма".

В августе прошлого года MSP едва не приобрела 25% акций "Эвертона" за 150 млн. фунтов фунтов.



Американская группа не потеряла интерес к инвестициям в английский футбол и сейчас, как сообщает Daily Mail, договаривается о покупке доли в "Тоттенхэме".



MSP, которая в 2020 году приобрела долю в автогоночной команде McLaren Racing, уже владеет пятью футбольными клубами: немецким "Аугсбургом", португальским "Эшторилом", датским "Брондбю", бельгийским "Бевереном" и испанским "Алькороном".



В данный момент крупнейшим акционером "Тоттенхэма" с долей в 86.58% является компания ENIC, которая в свою очередь на 29.88% принадлежит президенту "шпор" и фактическому руководителю клуба Даниэлю Леви.