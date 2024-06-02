Адарабиойо направляется на медобследование в "Челси"

На предстоящей неделе защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо пройдет медобследование в "Челси", после чего подпишет долгосрочный контракт с "синими".

Только накануне стало известно, что "Челси" выигрывает борьбу за Адарабиойо, претендентом номер один на которого ранее считался "Ньюкасл".



По информации Sky Sports, Адарабиойо уже согласовал условия личного контракта с "Челси". Сделка будет заключена после прохождения 26-летним англичанином медобследования.



Адарабиойо достанется "Челси" бесплатно, потому что его контракт с "Фулхэмом" истекает в конце июня. На "Стэмфорд Бридж" Тосин заменит покинувшего клуб Тиаго Силву.



В "Челси" Адарабиойо воссоединится с Энцо Мареской, которого он знает по совместной работе в академии "Манчестер Сити" и который готовится заступить на должность главного тренера "синих".