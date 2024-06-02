Адарабиойо направляется на медобследование в "Челси"

Тосин Адарабиойо На предстоящей неделе защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо пройдет медобследование в "Челси", после чего подпишет долгосрочный контракт с "синими".

Только накануне стало известно, что "Челси" выигрывает борьбу за Адарабиойо, претендентом номер один на которого ранее считался "Ньюкасл".

По информации Sky Sports, Адарабиойо уже согласовал условия личного контракта с "Челси". Сделка будет заключена после прохождения 26-летним англичанином медобследования.

Адарабиойо достанется "Челси" бесплатно, потому что его контракт с "Фулхэмом" истекает в конце июня. На "Стэмфорд Бридж" Тосин заменит покинувшего клуб Тиаго Силву.

В "Челси" Адарабиойо воссоединится с Энцо Мареской, которого он знает по совместной работе в академии "Манчестер Сити" и который готовится заступить на должность главного тренера "синих".


Метки Адарабиойо, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2024 07:00

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