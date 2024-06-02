"Юнайтед" хочет купить Матеуса Кунью

"Манчестер Юнайтед" хочет укрепить свое нападение с помощью оцениваемого в 60 миллионов фунтов Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона".

После расставания с Антони Мартиалем, чей истекающий контракт было решено не продлевать, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг остался в нападении лишь с 21-летним Расмусом Хейлундом и растерявшим форму Маркусом Рэшфордом.



Тен Хаг уже говорил, что хочет укрепить переднюю линию этим летом, и Daily Mirror стало известно, что высокое место в шорт-листе "Юнайтед" из нападающих занимает Кунья.



Скауты "Юнайтед" регулярно просматривали Кунью на протяжении этого сезона, в котором 25-летний бразилец забил 12 голов и отдал семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Стоит отметить, что этот сезон стал первым полным для Куньи за "Вулверхэмптон", который прошлым летом выкупил Матеуса у "Атлетико" за 44 млн. фунтов после шести месяцев аренды.



На "Молинью" Кунья получает около 60,000 фунтов в неделю, однако "Юнайтед" готов платить экс-игроку "Герты", "РБ Лейпциг" и "Сьона" в два раза больше.



Со стороны "Юнайтед" также существует интерес к атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Мохамеду Кудусу, который поиграл у Тен Хага в "Аяксе". Но "Ливерпуль" может составить конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 23-летнего ганца.