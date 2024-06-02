"Арсенал" обдумывает покупку Юссуфа Фофана

"Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана.

Укрепление центра поля является одной из приоритетных задач для "Арсенала" на летнее трансферное окно.



Изначально "Арсенал" был нацелен на Мартина Субименди из "Реал Сосьедад", однако все попытки "канониров" соблазнить соотечественника Микеля Артеты оказались тщетны.



Также руководители "Арсенала" симпатизируют Дугласу Луису из "Астон Виллы" и Бруно Гимараэсу из "Ньюкасла". Шорт-лист "канониров" содержит и Амаду Онана из "Эвертона" с Жоау Невешем из "Бенфики".



Но более реалистичной целью для "Арсенала" по соотношению цены и качества может стать 25-летний Фофана, который находится на радаре у "канониров" уже более двух лет, утверждает HITC.



"Арсенал" уже установил контакт с представителями Фофана, который попал в расширенную заявку сборной Франции на Евро-2024.



"Монако" открыт к продаже Фофана, потому что Юссуф, которого также сватают в "Милан", "Ювентус", "Атлетико" и ПСЖ, находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту.