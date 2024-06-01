"Сити" хочет заключить новый контракт с Холандом

"Манчестер Сити" хочет заключить новый контракт с Эрлингом Холандом, чтобы предотвратить уход своего бомбардира следующим летом.

Холанд с огромным успехом выступает за "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов летом 2022, и сейчас у Эрлинга остается еще три года по действующему контракту с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



С этого лета в контракте Холанда начинает действовать пункт, позволяющий Эрлингу перейти в любой клуб за пределами Англии за фиксированную сумму в 175 млн. фунтов.



Боссы "Сити" спокойны насчет этого лета, но всерьез переживают насчет следующего, когда истекает контракт главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.



На "Этихад" ожидают, что следующий сезон станет последним для Гвардиолы в клубе, и это может навести некоторых игроков на мысли о смене обстановки.



Еще один нюанс в том, что с каждым годом стоимость выкупа Холанда будет снижаться, и чтобы не оказаться в затруднительной ситуации, "Сити" хочет заключить новую сделку с 23-летним норвежцем. Соответствующая задача является одним из приоритетов для боссов "горожан" на ближайшие месяцы, сообщает Daily Mirror.



Добавим, забив 52 мяча в своем дебютном сезоне за "Сити", в этом Холанд добавил еще 38 голов, включая 27 в Премьер-Лиге, где он второй раз подряд завоевал титул и "Золотую бутсу".