Гакпо выразил поддержку Слоту

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо считает, что футбольная философия Арне Слота делает его соотечественника идеальным преемником для Юргена Клоппа.

В субботу, 1 июня, Слот официально приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Ливерпуля", сменив в этой роли Клоппа.



Гакпо знает Слота еще со времен, когда Арне тренировал АЗ и "Фейеноорд", и Коди не думает, что стиль "Ливерпуля" изменится до неузнаваемости.



"Думаю, он сможет перенести свой стиль в "Ливерпуль", иначе бы клуб не назначил его. Если речь об опрятном футболе с оказанием большого давления на соперника, что было очень характерно для нас при Юргене Клоппе, то мы определенно к этому привыкли".



"Я не разговаривал с ним прежде, но я знаю, что нам с ПСВ всегда было сложно против него. Он известен как очень хороший тренер", — сообщил Гакпо De Telegaaf.