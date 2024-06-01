Тен Хаг: "Шоу — лучший левый защитник в мире"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал Люка Шоу "лучшим левым защитником в мире", а также высказался о проблемах его дублера Тирелла Маласиа.

Весь этот сезон Шоу терзают травмы, из-за чего Люк сыграл лишь 12 матчей в Премьер-Лиге. Маласиа и вовсе ни разу не вышел на поле в кампании 2023/24, что крайне усложнило работу Тен Хага.



"Шоу — лучший левый защитник в мире, он так хорош. Но он перенес очень серьезную травму в начале своей карьеры. В результате он никогда не сможет сыграть 60 матчей за год".



"Маласиа не сыграл ни минуты за весь сезон. Он даже ни разу не вышел на тренировочное поле".



"На старте прошлого сезона мы взяли Маласиа как раз на роль дублера для Люка Шоу. Эти два варианта выглядели многообещающими. Маласиа был очень хорош, и он показал это в прошлом сезоне, но в этом сезоне мы ни разу не могли на него рассчитывать".



"Это тяжелейший сезон, что у меня когда-либо был, и с большим перевесом. Из всех в нашей организации я больше всего контактировал с клубным доктором в этом сезоне. Думаю, это говорит обо всем", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.