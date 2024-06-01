Клопп посоветовал Келлехеру уйти ради роли первого номера

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер признался, что бывший главный тренер "красных" Юрген Клопп посоветовал ему отправиться в другой клуб за регулярной игровой практикой.

Именно при Клоппе, который тренировал "Ливерпуль" на протяжении девяти последних сезонов, Келлехер проделал путь от академии до первой команды.



В сезоне 2023/24 игровое время 25-летнего Келлехера резко увеличилось ввиду проблем со здоровьем Алиссона, и Кувин признается, что Юрген не хочет видеть его на скамейке запасных.



"Он сказал мне приятные слова. Я провел с ним несколько лет, и он сказал: "Ты стал великолепным голкипером за это время". Он будет следить за моей карьерой, куда бы я ни отправился. Он хочет, чтобы я играл и был счастлив".



"В этом сезоне я сыграл много матчей и попробовал на вкус, каково быть первым номером. Посмотрим, смогу я делать это в "Ливерпуле" или где-либо еще. В данный момент я сосредоточен на том, чтобы стать первым номером".



"Разумеется, я люблю играть за сборную Ирландии. У меня есть большие амбиции насчет роли первого номера здесь — это идет рука об руку с ролью первого номера в клубе", — цитирует Келлехера Daily Mirror.