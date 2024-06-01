"Арсенал" работает над приобретением Шешко

"Арсенал" активно работает над приобретением нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

До конца июня в контракте Шешко с "РБ Лейпциг" действует пункт о выкупе за 65 миллионов евро (55 млн. фунтов).



Однако Sky Sport Germany утверждает, что все заинтересованные стороны, включая самого Беньямина, намерены принять решение еще до Евро-2024.



В услугах Шешко заинтересованы многие клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако в данный момент "Арсенал" выглядит главным претендентом на 21-летнего игрока сборной Словении.



Сообщается, "Арсенал" продвигается в переговорах по Шешко, но гонка остается открытой, и судьба Беньямина пока не определена.