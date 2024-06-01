Названа зарплата Компани в "Баварии"
Зарплата Венсана Компани на посту главного тренера "Баварии" составит 7-9 миллионов евро (6-7.7 млн. фунтов) в год.
На текущей неделе "Бавария" подтвердила переход Компани из покинувшего Премьер-Лигу "Бернли", заключив с Венсаном контракт на три года.
Как сообщает Sky Sport Germany, Компани будет получать практически одинаково со своим предшественником Томасом Тухелем, чей контракт предусматривал зарплату в 7.7 млн. фунтов в год.
При этом "Бавария" будет платить Компани больше, нежели платила Юлиану Нагельсманну и Ханси Флику, которые получали в Мюнхене около 5.1 млн. фунтов в год.
Добавим, "Бавария" также потратила 10.2 млн. фунтов на компенсацию "Бернли" за переход бывшего защитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии.
01.06.2024 18:00
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Королевская зарплата, королевское отношение, сразу видно воспитанник Великого Клуба Манчестер Сити!
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