Названа зарплата Компани в "Баварии"

Зарплата Венсана Компани на посту главного тренера "Баварии" составит 7-9 миллионов евро (6-7.7 млн. фунтов) в год.

На текущей неделе "Бавария" подтвердила переход Компани из покинувшего Премьер-Лигу "Бернли", заключив с Венсаном контракт на три года.



Как сообщает Sky Sport Germany, Компани будет получать практически одинаково со своим предшественником Томасом Тухелем, чей контракт предусматривал зарплату в 7.7 млн. фунтов в год.



При этом "Бавария" будет платить Компани больше, нежели платила Юлиану Нагельсманну и Ханси Флику, которые получали в Мюнхене около 5.1 млн. фунтов в год.



Добавим, "Бавария" также потратила 10.2 млн. фунтов на компенсацию "Бернли" за переход бывшего защитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии.