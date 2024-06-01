Конате развеял слухи насчет ПСЖ

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате развеял слухи насчет интереса ПСЖ.

Недавно в прессе в очередной раз появились слухи о намерении ПСЖ переманить Конате, воспользовавшись неопределенностью в "Ливерпуле" из-за смены главного тренера.



Однако 25-летний француз, сыгравший 90 матч за "Ливерпуль" после своего перехода из "РБ Лейпциг" три года назад, предпочитает игнорировать эти слухи.



"Я видел эти истории насчет ПСЖ — оставьте меня в покое! Я — француз, и слышать об интересе ПСЖ — это нормально, но мне ни холодно, ни жарко от этого, потому что я не разговаривал с ними".



"Я сосредоточен на игре в футбол и на Евро. Я даже не думаю об этом (ПСЖ). У меня остается два года по своему контракту, я счастлив в "Ливерпуле", поэтому мои мысли — там".



"Это (слухи насчет ПСЖ) немного логично, потому что я родился во Франции, в Париже. У меня есть шесть старших братьев, и все они, кажется, поддерживают ПСЖ, четверо или пятеро — точно".



"Когда я играл за "Сошо", были какие-то разговоры насчет ПСЖ, но я поступил по-своему и отправился в Лейпциг, а затем оказался в "Ливерпуле", поэтому я счастлив", — цитирует Конате Liverpool Echo.