"Ливерпуль" видит в Кудусе замену для Салаха

"Ливерпуль" определил Мохаммеда Кудуса из "Вест Хэма" в качестве возможной замены для своего нападающего Мохамеда Салаха.

Как известно, Салах остается ключевой трансферной целью для саудовских клубов, которые не смогли заполучить Мохамеда прошлым летом.



Через пару недель Салаху исполнится 32, вдобавок от его контракта остается один год, и другой возможности выгодно продать игрока сборной Египта у "Ливерпуля" уже может не быть.



Как сообщает Football Transfers, "Ливерпуль" в любом случае планирует приобрести вингера этим летом, и как раз Кудус может стать тем, кто заменит Салаха — сразу или в перспективе, если Мохамед все же останется.



Контракт Кудуса с "Вест Хэмом" предусматривает отступные в 85 миллионов фунтов, но этот пункт можно будет активировать только со следующего года.



Кудус весьма убедительно отыграл свой дебютный сезон за "Вест Хэм" после перехода из "Аякса". 23-летний ганец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах Премьер-Лиги.