"Челси" близок подписанию Адарабиойо

"Челси" находится на пороге подписания защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо свободным агентом.

Всего несколько недель назад явным фаворитом в борьбе за Адарабиойо, который отказался от продления своего истекающего в конце июня контракта с "Фулхэмом", считался "Ньюкасл".



Однако Энцо Мареска, который готовится заступить на тренерский мостик "Челси", помог "синим" перехватить Адарабиойо, с которым он знаком по совместной работе в академии "Манчестер Сити".



Как сообщает talkSPORT, переговоры с Адарабиойо находятся в завершающей стадии. 26-летний англичанин восполнит ту пустоту, которая образовалась в "Челси" после расставания с Тиаго Силвой.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Адарабиойо сыграл 20 матчей, забив два гола.