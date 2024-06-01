"Эвертон" подтвердил, что сделка с 777 Partners сорвалась

Эвертон "Эвертон" официально подтвердил, что сделка по приобретению клуба инвестиционным фондом 777 Partners сорвалась.

Еще в сентябре 2023 777 Partners согласовал покупку 94% акций "Эвертона" у владельца мерсисайдского клуба Фархада Мошири.

А накануне, 31 мая, истек эксклюзивный период, в течение которого Мошири не мог вести переговоры с другими инвесторами и должен был ждать, пока 777 Partners закроет сделку.

Несмотря на то, что 777 Partners потратил около 200 миллионов фунтов на текущие расходы "Эвертона", включая строительство нового стадиона, Премьер-Лига так и не одобрила эту сделку.

В официальном заявлении "Эвертона" говорится, что теперь "ириски" "рассматривают все варианты". Это можно трактовать так, что Мошири ищет нового покупателя на свой клуб.


Метки 777 Partners, Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2024 14:00

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