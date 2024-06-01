"Эвертон" подтвердил, что сделка с 777 Partners сорвалась

"Эвертон" официально подтвердил, что сделка по приобретению клуба инвестиционным фондом 777 Partners сорвалась.

Еще в сентябре 2023 777 Partners согласовал покупку 94% акций "Эвертона" у владельца мерсисайдского клуба Фархада Мошири.



А накануне, 31 мая, истек эксклюзивный период, в течение которого Мошири не мог вести переговоры с другими инвесторами и должен был ждать, пока 777 Partners закроет сделку.



Несмотря на то, что 777 Partners потратил около 200 миллионов фунтов на текущие расходы "Эвертона", включая строительство нового стадиона, Премьер-Лига так и не одобрила эту сделку.



В официальном заявлении "Эвертона" говорится, что теперь "ириски" "рассматривают все варианты". Это можно трактовать так, что Мошири ищет нового покупателя на свой клуб.